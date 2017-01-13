Елочка, гори
- Яя, натюрлих ))19:0813.01.20172
- А чего только Пэцю ?! Всю шайку-лейку майдаунов давно пора изолировать от людей.19:2813.01.20171
- Надо запомнить эти кричалки для фриков. Спасибо за такие веселые картинки.19:3113.01.201720
- Петя скажет, а меня за шо?21:1913.01.20170
- Головка от ...часов "Заря")))21:5913.01.20171
- "А я конфетка-хлопушка Рошен -
ни пиндос, ни хохол, ни рашн,
Задолбался метаться совсем,
Да не нужен ни вашим, ни нашим..."22:0013.01.20178
- После просмотра классической сатиры 40-х, от этого маразма слезы на глазах, честное слово, ну что здесь смешного? Где тонкий колкий юмор?
Здесь просто оскорбления, вряд ли народ деградировал настолько, что бы оскарблялки тех, кто нам не нравится считать смешным.22:5813.01.2017-12
- Подвицкого ещё не отпустило после праздников.23:4413.01.2017-10
- в ответ пользователю (показатьскрыть)