Эксперт оценил предложение об отмене налога на машины старше десяти лет

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Предложение ЛДПР отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 миллиона рублей носит популистский характер, считает исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову подумать об отмене транспортного налога на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 миллиона рублей. Кроме того, он считает, что расчет транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая тот факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости.

"Если мы считаем транспортный налог тем налогом, на который ремонтируются дороги, компенсируются государству затраты на автомобили, в том числе и по части экологии, то никакой разницы, сколько машине лет и какая у нее стоимость, нет. Все они ездят, все загрязняют воздух, причем старые машины, как правило, загрязняют воздух больше. Вообще, как правило, налогами стимулируют эти машины поскорее менять", — рассуждает Удалов.

"Эта тема – популистская, поскольку таких автомобилей много. У нас в стране примерно 20 миллионов автомобилей старше 10 лет. То есть, не платить этот налог половина автовладельцев будет "за", — заметил он.

По его словам, это предложение популистское, потому что с таким подходом можно и НДФЛ отменить, или еще какой-нибудь налог. "Это классное предложение для владельцев автомобилей. Но с точки зрения государства оно не очень правильное – вместо того, чтобы стимулировать смену техники и покупку новых машин, которые более экономичны и безопасны, мы таким подходом можем стимулировать только обратный процесс", — поясняет эксперт.