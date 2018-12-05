МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 миллиона рублей.

"Считаю обоснованной отмену транспортного налога на автомобили старше 10 лет и рыночной стоимости менее 1 миллиона рублей. Кроме этого, расчёт транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости", — пишет Власов в письме министру, текст которого находится в распоряжении РИА Новости.

Депутат попросил главу Минпромторга дать оценку этому предложению и проанализировать возможность его реализации.

"В РФ на сегодняшний день доля продаж подержанных авто в несколько раз превышает долю продаж новых. В силу невысокого уровня благосостояния большинства, нашим гражданам приходится приобретать автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает 10 лет. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облачная таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния", — пояснил политик.