Источник рассказал об интересе Бахрейна к лимузинам проекта "Кортеж"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бахрейн проявил заинтересованность в покупке российских автомобилей проекта "Кортеж", которые выпускаются в РФ под брендом Aurus, рассказал РИА Новости источник.

Лимузин Aurus использует президент России Владимир Путин. Впервые автомобиль был представлен на инаугурации главы государства.

Путин демонстрировал достоинства своего лимузина иностранным коллегам. После переговоров в Кремле российский лидер показал авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду аль-Нахайяну. Также машину смог оценить президент Египта в ходе своего визита в Сочи. По словам собеседника, он проявил интерес к российским автомобилям.

Путин ранее заявил журналистам, что считает свой Aurus из проекта "Кортеж" очень удобной и хорошо собранной машиной.

"После этого начали поступать сигналы из разных стран о желании приобрести лимузин. Бахрейн среди этих стран. Но пока массовое производство не налажено, их всего несколько. В будущем это будет возможно", — сказал собеседник агентства.

В проекте "Кортеж" — лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В свободной продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что экспорт автомобилей может начаться в 2020–2021 годах.