Названы самые популярные лифтбеки в России

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Агентство "Автостат" назвало самые популярные в России автомобили в кузове "лифтбек" по состоянию на первую половину 2018 года.

Всего в стране насчитывается более 855 тысяч лифтбеков, что составляет около двух процентов от общего числа легковых машин.

Самой распространенной моделью с таким кузовом стала Skoda Octavia (свыше 360 тысяч автомобилей). На втором месте в рейтинге расположилась LADA Granta (172 тысячи экземпляров). Замыкает тройку лидеров Skoda Rapid (112 тысяч машин). Суммарно три этих модели занимают более трех четвертей лифтбеков в России.

В десятку также вошли Chery Amulet, Skoda Superb, Opel Vectra, Mazda6, Ford Scorpio, Renault Laguna и Mitsubishi Carisma.