Kia представила Soul нового поколения

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Компания Kia представила новое поколение кроссовера Soul на автосалоне в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает "Автостат".

Автомобиль будет доступен в нескольких модификациях, среди которых спортивный вариант GT-Line и внедорожный дизайн-пакет X-Line.

Обновленный Soul стал длиннее на 56 миллиметров, а колесная база увеличилась на 30 миллиметров. Багажник автомобиля также стал больше.

Переднеприводную линейку Kia Soul оснастили на выбор атмосферным бензиновым двигателем семейства Nu мощностью 147 лошадиных сил или 201-сильным 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом "твин-скролл".

Будет доступен и электрический вариант Soul EV с аккумуляторной батареей нового поколения.

Кроссовер обладает различными системами безопасности и помощи водителю: предотвращения фронтальных столкновений FCA, удержания в полосе движения и перестроения, мониторинга "слепых" зон, помощи при парковке, адаптивным круиз-контролем и другими.

Продажи обновленной версии Soul начнутся в первом полугодии 2019.