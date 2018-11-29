Hyundai представила флагманский кроссовер Palisade

Автомобиль Hyundai Palisade на автосалоне в Лос-Анджелесе. 28 ноября 2018

Автомобиль Hyundai Palisade на автосалоне в Лос-Анджелесе. 28 ноября 2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Компания Hyundai официально представила флагманский кроссовер Palisade, сообщает портал The Car Connection.

Новинку презентовали на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В восьмиместном Hyundai Palisade три ряда сидений, он оснащен 3,8-литровым бензиновым мотором V6 и двигателем мощностью 295 лошадиных сил. Кроссовер получил восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с кнопочным селектором.

Длина автомобиля — 4,98 метра, ширина — 1,98 метра, колесная база — 2,9 метра.

В машине есть семь USB-разъемов, беспроводная зарядка для смартфонов и система связи с пассажирами.

Palisade поступит в продажу следующим летом. Тогда же озвучат его стоимость и проведут первые тест-драйвы.