Названы самые популярные хэтчбеки в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" назвало самые распространенные модели хэтчбеков в России.

Первые пять строчек рейтинга заняла продукция "АвтоВАЗ". Лидером стала LADA 2109: в стране числится 850 тысяч таких автомобилей. Второе место досталось "четырнадцатой" модели с результатом 774 тысячи единиц техники. Третьей стал ВАЗ 2112: около 469 тысяч россиян отдают предпочтение этому автомобилю. На четвертой строчке расположилась "Ока": этой моделью владеет примерно 401 тысяча жителей страны. Замыкает топ-5 "восьмерка" — порядка 325 тысяч машин.

Самым популярным хэтчбеком среди иномарок стал Renault Sandero: автопарк этой модели насчитывает около 288 тысяч машин.

В десятку рейтинга также вошли LADA Kalina, Ford Focus, Daewoo Matiz и LADA Priora.

По данным "Автостата", по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывается 8,5 миллионов хэтчбеков. На их долю приходилось почти 20 процентов от общей численности легковых автомобилей в стране.