МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились упразднить транспортный налог для владельцев электрокаров до 2020 года, а также ввести ряд других льгот. Соответствующее распоряжение о плане мероприятий по стимулированию производства и использования электромобилей было утверждено в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

План предполагает, что помимо освобождения от уплаты транспортного налога, владельцы электрокаров смогут бесплатно парковаться на тех местах, где есть соответствующие зарядные устройства, бесплатно проезжать по платным дорогам, беспрепятственно передвигаться по полосам для общественного транспорта. Льготы планируется предоставлять не только автовладельцам, но и организациям, которые будут размещать на своей территории объекты зарядной и сервисной инфраструктуры для электрокаров.

Предполагается, что все меры будут действовать до конца 2020 года, однако конкретные сроки их реализации не уточняются. При этом, как отмечают в ЕЭК, принятие конкретных стимулирующих мер остается в компетенции национальных правительств стран-членов союза.

Помимо этого документа по итогам заседания были подписаны распоряжения "О разработке концепции применения специальных режимов в рамках реализации цифровой повестки Союза", "О ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 годах", решение о проекте решения Высшего евразийского экономического совета о бюджете ЕАЭС на 2019 год, а также ряд других документов.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.