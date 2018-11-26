Минтранс предложил изменить цвет дорожной разметки

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минтранс рекомендовал регионам перекрасить разделительные полосы на автотрассах в более заметный желтый цвет, сообщили "Известиям" в ведомстве.

Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов предложил главам субъектов скорректировать планы работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Эту информацию "Известиям" также подтвердили в Федеральном дорожном агентстве.

Отмечается, что это лишь рекомендации, они не носят обязательного характера. Идею изменить цвет разметки заимствовали в скандинавских странах.

В министерстве пояснили, что, согласно статистике, выезд на встречную полосу является одной из основных причин аварий в России.

Новая зебра

На прошлой неделе Минтранс также рекомендовал регионам приподнять наземные пешеходные переходы — зебры, уподобив их так называемым лежачим полицейским.

Ожидается, что подобный шаг заставит водителей обращать на пешеходные переходы больше внимания и повысит безопасность на дорогах.

В Госдуме предложение ведомства раскритиковали. По мнению депутата Вячеслава Лысакова, водители не смогут увидеть новые зебры издали.

"Поздно делать бугристость, когда пешехода собьют уже", — заключил он.