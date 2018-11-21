LADA вошла в число самых продаваемых брендов в мире

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский автомобильный бренд LADA попал в список самых продаваемых в мире. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Focus2move.

LADA заняла 48-ю строчку в топ-50 мировых лидеров, улучшив свои прошлогодние показатели на три позиции. За девять месяцев 2018 года "АвтоВАЗ" реализовал почти 286 тысяч автомобилей этой марки, увеличив объемы продаж на 21 процент.

Первое место в рейтинге досталось компании Toyota с результатом около 6,5 миллиона проданных автомобилей. Вторым стал Volkswagen: с января по сентябрь бренд реализовал около 5,22 миллиона машин. Замыкает тройку лидеров Ford с тиражом чуть более 4 миллионов автомобилей.