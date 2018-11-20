МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству поддержал правительственный законопроект о совершенствовании системы техосмотра машин.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании системы техосмотра машин, в том числе усиливающие ответственность за нарушения в этой сфере, а также вводящие видеозапись техосмотра.

Как отмечается в справке к документу, проекты направлены на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра транспортных средств, а также на противодействие незаконному оформлению диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций о соответствии лицами, которые не имеют разрешения на такую деятельность.

Документы вводят фото- и видеофиксацию техосмотра, что позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Кроме того, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Комитет по транспорту и строительству на заседании во вторник принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении.

"У меня предложение поддержать его в первом чтении. С этим вопросом надо действительно решать", — сказал глава комитета Евгений Москвичев, отметив, что над проектом ко второму чтению работать будут все причастные к этой сфере стороны.

Остальные законопроекты, внесенные правительством, предлагают усиление административной и уголовной ответственности участников системы технического осмотра. Их будет рассматривать другой профильный комитет — по госстроительству и законодательству.