МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россияне выбрали лучший автомобиль в категориях "рабочие лошадки", "семейные", "надежные" и "современные". Результаты исследования опубликовали "Известия".

В качестве "рабочей лошадки" россияне отдали предпочтение универсалу Lada Largus. В расчет брались надежность автомобиля, экономичность и доступность в обслуживании.

Toyota Land Cruiser Prado была признана самой надежной из-за эксплуатационных характеристик. Škoda Kodiaq стала лучшим семейным автомобилем — водители отметили ее вместимость и безопасность. Кроме того, респонденты признали, что Subaru Forester больше всех воплощает представление о современном авто.

Ранее агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных марок в России — на первой строчке оказались модели Lada.