Названы самые распространенные в России автомобили премиум-класса

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики агентства "Автостат" назвали самые распространенные марки автомобилей премиум-сегмента в России.

Лидером списка стал Mercedes-Benz — в стране зарегистрировано 653 тысячи машин этой марки. На второй строчке находится Audi — 620 тысяч экземпляров. Замкнул тройку BMW — автомобилями этого производителя владеют 571 тысяча россиян.

На долю трех "немцев" приходится более 65 процентов российского парка премиальных машин. По данным агентства (на 1 июля 2018 года), всего в стране зарегистрированы 2,8 миллиона автомобилей премиум-класса.

Следом за ними расположились Lexus (261 тысяча), Volvo (265 тысяч) и Land Rover (170 тысяч). Другие производители премиальных авто не добрались до отметки в сто тысяч зарегистрированных машин.