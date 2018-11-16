Операторы техосмотра попросили повысить тарифы на их услуги, пишут СМИ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Операторы техосмотра попросили Минэкономразвития РФ в рамках готовящейся реформы в этой сфере пересмотреть слишком низкие, по мнению участников рынка, тарифы, которые делают бизнес фактически убыточным, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщает газета, законопроект министерства, предполагающий масштабную реформу техосмотра, может быть в скором времени принят Госдумой в первом чтении. Предлагается, в частности, что диагностическая карта, выдаваемая по итогам ТО, станет электронной, а за езду без нее автовладельцев ждет штраф в размере 2 тысячи рублей. Ответственность операторов техосмотра за выдачу карт также будет ужесточена.

Но по итогам обсуждения в Госдуме с участием операторов техосмотра и представителей профильных ассоциаций выяснилось, что у специалистов много вопросов к законопроекту, пишет газета. "Нужно работать больше на экономическую целесообразность техосмотра", — заявил член президиума "Опоры России" Евгений Шлеменков.

В частности, отмечается, что тарифы на ТО устанавливают региональные власти: в Москве услуга стоит 720 рублей (цены не менялись с 2012 года), в Санкт-Петербурге — 880 рублей, в Новосибирске — 435 рублей. Расчет цен производится по методике, утвержденной еще в 2011 году Федеральной службой по тарифам. И, по словам вице-президента Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Александра Парфентьева, этот документ "далек от идеала".

Наибольшую обеспокоенность у участников рынка вызывают возможные затраты на оборудование для видеофиксации ТО. Комплекс видеокамер на одну производственную линию (их может быть несколько у оператора) обойдется примерно в 30 тысяч рублей, пояснил представитель Минэкономразвития Александр Вдовин. И то "это капля в море" по сравнению со стоимостью остального оборудования, необходимого для операторов, отметил чиновник. И он не против "подумать" о корректировке тарифов на ТО, заметив, что уже есть идеи закрепить их нижнюю ценовую планку.

Есть и другие замечания. Так, тот же Парфентьев предвидит, что после принятия закона огромное количество клиентов захотят пройти техосмотр честно, и операторы с возросшей нагрузкой не справятся. По его словам, сейчас 80% граждан диагностические карты покупают. "При нынешних тарифах на современном оборудовании и с нормальными экспертами проводить техосмотр невозможно", — цитирует газета Парфентьева.