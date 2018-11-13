МВД предложило наносить маркировку на авто с перебитым VIN-кодом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. МВД РФ предлагает наносить на транспортные средства дополнительную (полицейскую) маркировку, которая позволит идентифицировать машины, чьи VIN-коды были перебиты угонщиками или пострадали от коррозии, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.

"Проектом постановления правительства РФ предполагается утвердить требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировка которых уничтожена из-за коррозии или проведенного ремонта либо подделана, скрыта, изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц", — пояснили в Госавтоинспекции.

Дополнительная маркировка будет наноситься зеркально заводской. Если маркировка автомобиля будет уничтожена коррозией или перебита вследствие угона, специалисты сначала проведут все необходимые исследования и технические экспертизы, чтобы идентифицировать машину. Только после этого будет наноситься дополнительная маркировка.

Полицейская маркировка, по данным ГИБДД, позволит впоследствии обеспечить идентификацию транспортных средств по форме документа, который будет выдаваться по результатам ее нанесения на авто. Также автомобиль можно будет распознать по применению этого документа при регистрации транспортного средства.

В Госавтоинспекции добавили, что также разработан проект ведомственного приказа, который закрепляет требования к формам документов, идентифицирующих машину – паспорт транспортного средства и свидетельство о его регистрации.

В настоящее время автомобили в России маркируются идентификационным номер (VIN-кодом). Он наносится на двигатель, неразъёмные части кузова, а также шасси.