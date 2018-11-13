МВД разработало требования к тем, кто будет регистрировать машины в салонах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. МВД России разработало квалификационные требования к специалистам, которые будут участвовать в регистрации машин в автосалонах, соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, который предлагает разрешить регистрацию новых автомашин без посещения ГИБДД. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке. Наконец, он был окончательно принят Госдумой в прошедшем июле. Закон позволит покупателям новых машин регистрировать их и получать номерные знаки прямо в автосалоне.

Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них также разработает ФАС.

Согласно проекту приказа министерства, специалист должен уметь идентифицировать авто в соответствии с законодательством о техническом регулировании, выявлять признаки изменения идентификационных данных, оформлять документы для регистрации машин. Кроме того, к нему предъявляются требования по осуществлению контроля технического состояния автомобилей. Специалист также должен уметь выявлять признаки технических неисправностей транспортных средств.

Помимо этого, специалист, согласно документу, должен знать требования нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения и регистрации авто, устройство и технические характеристики транспортных средств, методы контроля технического состояния машин, правила их маркировки и т.д.