В Госдуме прокомментировали законопроект о штрафах за опасное вождение

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Законопроект о штрафах за опасное вождение следует дополнить условием обязательной видеофиксации нарушения, чтобы избежать бездоказательных обвинений, а также возможно предусмотреть увеличения стоимости ОСАГО для нарушителей, считает замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В первом чтении проект закона был принят депутатами в начале 2017 года. Он вносит в статью 12.38 КоАП РФ поправки, устанавливающие административную ответственность за действия водителя, которые квалифицируются как опасное вождение. Данные поправки устанавливают штраф в пять тысяч рублей за опасную езду.

"Считаем необходимым доработать законопроект с тем, чтобы в нем появилось наше предложение, поддержанное комитетом по государственному строительству и законодательству, – обязательная видеофиксация опасной езды. В противном случае любого водителя можно фактически бездоказательно обвинить в аварийном вождении", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Нилова.

"В перспективе можно рассмотреть также увеличение стоимости полиса ОСАГО для "агрессоров", — добавил депутат.