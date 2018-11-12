В ГИБДД опровергли информацию о штрафах за отсутствие зимней резины

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России не существует штрафов для водителей за отсутствие зимней резины в холодное время года, сообщил представитель ГИБДД.

Таким образом ведомство опровергло публикации в СМИ о том, что с 11 ноября вступают в силу штрафы за неиспользование зимней резины с указанием предполагаемых сумм.

Накануне вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Документ предписывает установку зимних шин только на автомобили категории М1 и N1 — легковые автомобили и грузовые полной массой не более 3,5 тонны. Также нельзя устанавливать шины разных моделей на одну ось.

В ведомстве подчеркнули, что данный техрегламент — единственный документ, который сейчас регламентирует использование зимних шин. При этом в действующих нормах Кодекса об административных правонарушениях нет ответственности за нарушение техрегламентов Таможенного союза.