МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Количество беспилотных автомобилей в России к 2025 году превысит 20 тысяч, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"А через 25 лет в России будет до 11 миллионов беспилотных транспортных средств", — уточнил собеседник агентства.

Безопасность их передвижения будет определяться технологиями, основанными на высокоточных измерениях в области времени и частоты. "Задел для этого у нас уже создан", — добавил глава ведомства.

Абрамов рассказал о "сверхточных часах", разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Это атомные или оптические часы на холодных атомах стронция, предназначенные для наиболее точного воспроизведения единицы частоты — герца, а следовательно, и единицы времени — секунды.

"Проще говоря, это самый современный эталон времени и частоты. <…> От того, насколько синхронно эта группировка работает, зависит точность навигации", — заключил руководитель Росстандарта.

Такие устройства уже используют на навигационных спутниках. В дальнейшем их планируется применять в беспилотном транспорте.