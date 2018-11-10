Названы самые распространенные иномарки российской сборки

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг наиболее распространенных иномарок, собранных в России.

Всего, по данным агентства, в России числится 9,7 миллиона иномарок отечественной сборки.

Самой распространенной моделью стал Hyundai Solaris — по состоянию на июль 2018 года в стране зарегистрировано более 704 тысяч экземпляров этого автомобиля. Второе место досталось KIA Rio — почти 674 тысячи экземпляров. Замыкает тройку Renault Logan — около 643 тысяч россиян владеют автомобилями этой модели, собранными в России.

В десятку самых распространенных иномарок российской сборки также вошли Ford Focus, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Renault Duster, Renault Sandero, Skoda Octavia и KIA Ceed.