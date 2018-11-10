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Авто

Водителям хотят разрешить оформлять ДТП через приложение

(обновлено: 13:05 10.11.2018)
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© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фотоЧеловек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / bnenin

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство готовится запустить эксперимент по обмену информацией о ДТП в электронном виде. Отправлять страховщикам данные об аварии можно будет с помощью приложения "Помощник ОСАГО", следует из черновика постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Оформление полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховщики знают о планируемом нововведении, но предупреждают, что этот механизм должен обеспечить безопасность данных и быть законодательно оформлен.

Приложение разрабатывает Центробанк. Провести эксперимент планируется в Москве, Санкт-Петербурге и в пределах их областей. Участвовать в нем будут Минкомсвязь, ЦБ, МВД, Российский союз автостраховщиков и непосредственно водители.

Согласно черновику документа, если у водителей, попавших в аварию, нет разногласий по поводу ДТП и причиненного вреда, то они могут использовать приложение, чтобы передать информацию о происшествии страховщику.

Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электронное извещение с простой электронной подписью приравнивается к аналогичному бумажному документу с подписями участников ДТП. Извещения об аварии, выданные страховщиками, при оформлении электронных документов можно не заполнять. 

Эксперимент должен начаться не позже чем через девять месяцев с момента вступления в силу этого постановления. А после его окончания у участников будет три месяца на то, чтобы оценить результаты и представить доклад в правительство.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОформление документов по ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Архив
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оформление документов по ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Архив

Приложение еще дорабатывается

Как рассказал РИА Новости руководитель дирекции информационных технологий СК "МАКС" Александр Горяинов, входящий в рабочую группу по разработке приложения, оно уже создано, но с некоторыми ограничениями по части интеграции.

Полисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Функционал у него заложен достаточный, есть много правовых вопросов, поэтому сейчас готовится проект постановления правительства, в котором описываются ограничения и условия его применения, проведения этого эксперимента", — пояснил он.

Решаются также технические вопросы, в частности о том, как страховщики будут получать информацию из приложения — через РСА или напрямую. "Оно должно работать с системой "Госуслуги", оно должно получать информацию из ГИБДД, оно должно получать информацию из РСА. Вот эти три ключевые вещи сейчас в режиме тестирования или будущего тестирования", — добавил Горяинов.

Он отметил, что инициатива по повышению доступности электронных услуг в целом позитивна, но реализовать ее нужно так, чтобы не было рисков для рынка. Обязательными пунктами, по мнению Горяинова, должны стать: наличие геопозиционирования, нередактируемость фотографий и обязательность GPS-меток. Сроки запуска, по его словам, пока еще согласуются.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

Положительный тренд с возможными сложностями

Заместитель генерального директора по внешним связям "Ингосстраха" Илья Соломатин рассказал РИА Новости, что в компании слышали о приложении, но пока не видели его в тестовом режиме.

Эмблема Mercedes Benz. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
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"Если оно будет иметь федеральный характер, если оно будет инкорпорировано в существующую систему электронных баз правительства и МВД, мы воспримем эту инициативу положительно. Чтобы детально анализировать его, надо посмотреть, что в нем будет заложено. Поэтому пока сложно говорить о подводных камнях. Положительный тренд в плане оптимизации многих процедур, которые есть на рынке ОСАГО, уже есть", — сказал Соломатин.

Директор департамента автострахования "Лаборатории умного вождения" Александр Морозов считает эту инициативу полезной в первую очередь для потерпевших водителей.

"Возможность получить возмещение ущерба, не собирая бумажные документы, увеличит скорость урегулирования страхового случая, позволит избежать ошибок при оформлении бумажных документов, а значит, и споров, и судов потерпевших со страховщиками. Не стоит забывать и о том, что, если оформление ДТП станет легче, это избавит дороги от части пробок и заторов из-за водителей, ожидающих ГИБДД на месте ДТП", — объяснил он.

Сложностью Морозов считает то, что возможность оформления ДТП через приложение должна быть прописана в законе, а для этого ей надо получить одобрение у всех страховщиков, продающих ОСАГО. Приложение должно быть одновременно и защищенным от мошенников, и удобным и понятным для пользователя, заключил он.

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Авто
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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yvyro2017
И? В теории и по закону- можно и мелкие ДТП самим оформить. Но что-то часто замечаю стоящих и ждущих гаи, когда немного столкнулись(въехали в зад).
Как тут будет? Оформите- а потом страховая начнет придираться? Ведь и сейчас и фото и видео, и признания виновника все может быть, кроме протокола гаи. И в страховой пошлют вас.
12:52
10.11.2018
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Александр Иванов
Давно пора! А то куча бумажек - это не правильно
12:49
10.11.2018
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