В Госдуме не поддержали идею об индивидуальной программе техосмотров

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев раскритиковал инициативу ввести индивидуальную программу техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и числу аварий транспортных средств.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что регулярно попадающие в ДТП транспортные средства или машины с большим пробегом, как такси, будут проходить технический осмотр чаще, чем свежие или безаварийные авто, — такой вариант реформы разрабатывается после внедрения системы электронных паспортов транспортных средств. Эксперты, по данным газеты, поддержали идею, но отмечают, что в современных реалиях ее реализовать будет сложно: 80 процентов автовладельцев техосмотр не проходят, а необходимые по закону диагностические карты просто покупают.

Представитель организатора системы электронных паспортов транспортных средств — АО "Электронный паспорт" ("дочка" "Ростеха") — сообщил РИА Новости, что компания разработает программу персонализации процедуры техосмотра для автомобилей.

"Новая машина техосмотр не проходит; машина, которая возит пассажиров (автобус), — два раза в год проходит, а все остальное проходит раз или два в год. Если же кто-то попадает в ДТП по технической неисправности, то тут проведение ТО не поможет, надо смотреть техническое обслуживание транспорта, его технический регламент", — заявил РИА Новости Москвичев.

Он отметил, что за техническое состояние машины отвечает завод-производитель, который и указывает в документах рекомендации по регулярности проведения технического осмотра или технического обслуживания автомобиля. "А тут получается, если машина два раза в год попала в ДТП, то ей теперь каждый месяц ТО проходить? Так, конечно, не делается", — отметил Москвичев.

Парламентарий добавил, что комитет рассматривает правительственный проект о совершенствовании системы технического осмотра транспортных средств, отметив, что к нему не поступало каких-либо дополнений или поправок.

"В комитете у нас есть законопроект правительственный о совершенствовании системы технического осмотра транспортных средств, он стоит в плане на ноябрь, и мы по графику все будем рассматривать. И вот сейчас к конкретному законопроекту у нас никаких предложений, дополнений, поправок ни от правительства, ни от структур законодательной инициативы нет", — сказал Москвичев.

Первые электронные паспорта транспортных средств были оформлены в августе. Планировалось, что с июля в стране будет запущен переходный период до 1 ноября 2019 года, в течение которого все участники процесса в рамках ЕАЭС будут постепенно включаться в систему. Компания "Электронный паспорт" поясняла, что перемены с июля 2018 года не коснутся всех автовладельцев сразу и не изменят привычную логику их поведения, так как первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС.