В России предложили изменить правила техосмотра

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России создается новая система техосмотра, которая будет привязана к пробегу и авариям, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова.
Однако, по словам Ионова, на подобные изменения может уйти несколько лет, поскольку сперва необходимо создать соответствующие условия, а в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей.
Техосмотр в России
Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса автомобиля. Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.
В августе правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра. Предлагается ввести фото- и видеофиксацию техосмотра. Диагностические карты предполагается оформлять в виде электронного документа с электронной подписью технического эксперта, проводившего диагностику.