В России предложили изменить правила техосмотра

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России создается новая система техосмотра, которая будет привязана к пробегу и авариям, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании "Электронный паспорт" Бориса Ионова.

Отмечается, что для технического осмотра автомобилей предлагается "индивидуальная программа" на основе характеристик машины, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаев, отзывных кампаниях и пробега. Сформируется либо "хорошая" история, подразумевающая более дешевые и редкие техосмотры, либо "плохая", которая повлечет более тщательное и дорогое ТО.

Однако, по словам Ионова, на подобные изменения может уйти несколько лет, поскольку сперва необходимо создать соответствующие условия, а в системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей.

Техосмотр в России



Это не первое изменение в правилах техосмотра за последний год. В феврале правительство ужесточило порядок его проведения. Так, теперь, кроме знака аварийной остановки, водитель обязательно должен предъявить аптечку. Кроме того, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля.

Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса автомобиля. Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.

Правила вновь изменились в начале мая. Ранее водителю не выдавалась диагностическая карта, если машина не соответствовала хотя бы одному из обязательных требований безопасности. После нововведений документ может получить любой автомобиль, но с указанием нарушений.

В августе правительство одобрило законопроекты о совершенствовании системы техосмотра. Предлагается ввести фото- и видеофиксацию техосмотра. Диагностические карты предполагается оформлять в виде электронного документа с электронной подписью технического эксперта, проводившего диагностику.