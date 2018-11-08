Mazda опубликовала первое фото новой "тройки"

15:1108.11.2018
(обновлено: 16:21 08.11.2018)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Компания Mazda опубликовала первое фото следующего поколения Mazda3.
Модель представят на автошоу в Лос-Анджелесе, которое начнется 28 ноября.
Компания называет новинку более зрелой интерпретацией фирменного дизайна Kodo. Отмечается, что кузов будет выполнен с применением технологий Skyactiv следующего поколения.
В моторную гамму новой "тройки" войдут двигатели семейства Skyactiv-X.
Пока достоверно известно, что модель будет доступна как минимум в вариантах кузовов: седан и хэтчбек.
Компания LEGO удивила посетителей автосалона, представив на открытии уникальную полноразмерную копию автомобиля Bugatti Chiron. На ее создание ушло более миллиона деталей конструктора.
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