Mazda опубликовала первое фото новой "тройки"

За спортивную линейку отвечает Ferrari. Ее модели Monza SP1 и SP2 в стиле спорткаров середины прошлого века с открывающимися вверх дверьми скорее вызывают ностальгию по прошлому, чем помогают заглянуть в будущее.

За спортивную линейку отвечает Ferrari. Ее модели Monza SP1 и SP2 в стиле спорткаров середины прошлого века с открывающимися вверх дверьми скорее вызывают ностальгию по прошлому, чем помогают заглянуть в будущее.