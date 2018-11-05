Subaru отзывает в Японии дополнительно 100 тысяч автомобилей, сообщили СМИ

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Японская компания Subaru отзывает в Японии дополнительно 100 тысяч автомобилей из-за нарушений в проверке тормозных систем, что обойдется ей в 6,5 миллиарда иен (около 57 миллионов долларов), сообщило агентство Киодо.

По его данным, всего Subaru пришлось отозвать примерно 530 тысяч автомобилей после того, как в прошлом году разгорелся скандал. Прогноз на прибыль компания снизила до 167 миллиардов иен на нынешний финансовый год, что на 53 миллиарда иен ниже прогноза августа.

Отзыв коснулся девяти моделей, произведенных с 9 января по 26 октября, в том числе Impreza и BRZ.

В апреле Subaru представила властям доклад о систематической фальсификации с 2002 года данных по распоряжениям руководителя отдела тестирования новых автомобилей на заводе в городе Ота.

В ноябре 2017 года компания была вынуждена отозвать 395 тысяч машин для повторной проверки безопасности, поскольку при их выпуске тестирование проводил "некомпетентный" персонал.

Subaru Corporation — японская корпорация, занимающаяся производством аэрокосмических транспортных средств и автомобилей. Она является партнером компаний Boeing и Lockheed Martin, производя самолеты и вертолеты по лицензии этих компаний для правительства Японии.