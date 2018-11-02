Федерация автовладельцев одобрила планы МВД отменить знак "Шипы"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Федерации автовладельцев России одобрили планы МВД отменить для автомобилистов обязанность использовать знак "Шипы", сообщает RT.

Как рассказал каналу вице-президент организации Дмитрий Клевцов, этот знак является пережитком советских времен, когда автомобили не были оборудованы современными системами торможения. Тогда наклейка "Шипы" должна была информировать других водителей о том, что у такой машины уменьшена дистанция торможении, при современных технологиях этого не требуется.

К тому же, сама наклейка довольно большая и частично закрывает обзор водителям, отметил эксперт.

"Это архаичная мера, которая никому не нужна. Хорошо, что в МВД все же услышали голос водителей о ненужности этого знака на автомобилях", — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что министерство внутренних дел согласовало проект постановления правительства об исключении обязанности по установке знака "Шипы". Документ уже согласован со всеми профильными ведомствами.



