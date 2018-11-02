В России выросли цены на иномарки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ряд иностранных автоконцернов подняли цены на свои автомобили в России во второй половине октября, сообщает "Автостат".

По данным агентства, подорожали восемь моделей Kia (Ceed, Picanto, Rio X-Line, Rio, Soul, Optima, Sorento и Sorento Prime), все автомобили Skoda, фастбек Porsche Panamera, седан 3-Series BMW и кроссовер Subaru Forester.

Так, южнокорейская Kia прибавила в цене от 15 до 35 тысячи рублей, чешская Skoda — от семи до 44 тысяч рублей. Немецкая Porsche повысила ценник на 25 — 246 тысячи рублей. BMW объявила об увеличении стоимости седана на 33%, а японская Subaru — на 3-5%.