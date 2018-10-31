Подписку на автомобили Aurus закрыли на два года вперед

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Возможности купить новый российский автомобиль класса "люкс" Aurus нет ни в следующем, ни в 2020 году, рассказал гендиректор и совладелец Sollers Вадим Швецов.

"Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову — производству в России современных автомобилей люксового класса — высок", — сказал Швецов на форуме Vestifinance.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей. В открытой продаже автомобили Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года. Sollers является индустриальным партнером проекта "Кортеж", который создается ФГУП НАМИ вместе с зарубежными компаниями.

До этого, на презентации автомобиля Aurus Senat в кузове седан на Московском автосалоне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что обеспечить всех за счет объема производства на 2019 год не удастся, а в 2020 году мощности будут расширены.

До этого Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что производство Aurus в 2019 году составит порядка 120 машин, из них более 50 придется на основного заказчика — гараж особого назначения Федеральной службы охраны.