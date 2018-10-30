В Госдуме предложили бороться с использованием шин не по сезону

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Необходимо разрабатывать механизм ответственности за использование автомобилистами шин не по сезону, считает член комитета ГД по транспорту Сергей Тен.

"Я считаю, что ответственность такая должна быть. У нас на протяжении нескольких лет существует технический регламент Таможенного союза, то есть фактически международная норма, которая должна у нас в России соблюдаться, но, к сожалению, она соблюдается далеко не всегда… Норма о том, чтобы с 1 декабря по 1 марта использовалась зимняя резина на наших автомобильных дорогах", — сказал РИА Новости Тен.

Парламентарий отметил, что это важная норма и ее необходимо соблюдать для обеспечения безопасности дорожного движения.

"Такая норма есть, но она не всегда выполняется и нужно разрабатывать механизм для ее исполнения", — заключил депутат.