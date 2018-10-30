Правительство посчитало законным штраф за превышение средней скорости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, запрещающий штрафовать водителей на основе средних показателей скорости, пишет газета "Известия".

Эта система уже несколько лет работает в некоторых регионах. В начале и конце выбранного участка дороги стоят две камеры. Они фиксируют данные проезжающих автомобилей, передают информацию на специальный сервер, где вычисляется средняя скорость машины, когда она ехала между камерами. Это означает, что притормозить перед камерой, а затем превысить скорость безнаказанно не получится. За превышение положен штраф.

Отказаться от практики подобных штрафов предложила группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым. В законопроекте подчеркивалось, что в ПДД нет понятия "средняя скорость", то есть наказывать за ее превышение незаконно.

Однако в правительстве с такими аргументами не согласились, отметив, что нарушать правила нельзя на протяжении всего периода движения. Доказательствами же таких нарушений могут служить "любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо <…> устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица". Информация, полученная с применением сертифицированных технических средств, может считаться доказательством по делу о нарушении, говорится в отзыве правительства.



