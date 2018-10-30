МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты американского журнала Consumer Reports составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире.

В рамках исследования специалисты опросили более полумиллиона автомобилистов. Выяснилось, что среди азиатских компаний больше всего доверяют японским Lexus, Toyota, Mazda, Subaru и южнокорейской Kia. На европейском рынке в вопросе безопасности отдают предпочтения Audi, BMW, Mini Cooper (входит в бренд BMW), Porsche и Volkswagen. В американском регионе автовладельцы отметили Ford, Buick, Lincoln, Dodge и Jeep.

Кроме того, эксперты составили рейтинг самых безопасных моделей. Ими оказались Lexus GX, Toyota Prius C, Mazda MX-5 Miata и Subaru Crosstrek.

В августе специалисты издания SpeedMe составили рейтинг из пяти самых надежных бывших в употреблении автомобилей на российском рынке: Hyundai Solaris, Peugeot-508, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta и Kia Sorento Prime.

По данным Европейской организации по проведению независимых краш-тестов, самыми безопасными автомобилями 2017 года в своих категориях стали Volkswagen Arteon (представительский класс), Volkswagen Arteon (компактный кроссовер), Volkswagen T-Roc (мини-кроссовер), Volkswagen Polo (В-класс), Opel Crossland X (компактвэн), Subaru Impreza и XV (малый семейный автомобиль).