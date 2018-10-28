Две модели LADA вошли в число самых продаваемых машин в Европе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. LADA Vesta и LADA Granta вошли в сотню самых продаваемых автомобилей на европейском рынке.

По данным консалтингового агентства Focus2move, по итогам девяти месяцев 2018 года в Европе продано 82 794 машины LADA Vesta, что на 46,5 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Этот результат поднял модель с 71-го на 49-е место рейтинга, по соседству с Hyundai i20 (продано более 83 тысяч) и BMW 5 Series (82 610).

Показатели LADA Granta — 74 463 реализованных автомобиля. Это 55-е место и плюс одна строчка к прошлогодней позиции в этом рейтинге. Ближайшие соседи "Гранты" в списке — Volkswagen Up и Volkswagen Touran.