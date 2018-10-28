Рожденный быть кроссовером: во что превратится новая "Нива"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. До смены поколения знаменитого кроссовера АвтоВАЗа — Lada 4x4 — еще долго: новинку обещают показать через два-три года. Однако информации о ней предостаточно — как официальной, так и не очень. Кроме того, на Московском автосалоне в конце августа представили первый концепт модели, который добавил пищи для размышлений. Какой может стать следующая генерация легенды российского автопрома — в материале РИА Новости.

Возвращение в поля

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Концепт Lada 4x4 Vision © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Концепт Lada 4x4 Vision

Lada вынуждена называть свою модель 4x4, так как именем "Нива" сейчас владеет совместное предприятие (СП) GM — АвтоВАЗ в Тольятти и на перелицованных внедорожниках Chevrolet оно пишется латинскими буквами — Niva. Однако залог существования СП — выпуск модели 4x4, на агрегатах которой и построена "Шнива". Как только конвейеры АвтоВАЗа остановятся, прекратится и производство машинокомплектов для русско-американского автомобиля, а значит, предприятие придется закрывать: шансы на выпуск нового поколения Niva у General Motors минимальны. Тут-то у АвтоВАЗа и возникнет возможность заполучить легендарный бренд обратно.

Когда это случится? По разным данным, новая Lada 4x4 появится не ранее 2021 года и встанет на конвейер в 2022-м. Ждать не так долго, учитывая, как давно производится модель. Только вдумайтесь — 41 год подряд. Именно этот гигантский для современного автопрома промежуток времени дает основание для пессимистичных предположений: сроки в будущем могут переноситься сколько угодно.

Основная причина, по которой АвтоВАЗ не спешит с выпуском новой "Нивы", — популярность модели нынешней генерации. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в списке бестселлеров российского рынка за январь — сентябрь 2018 года эта модель занимает 12-ю строчку (23 819 проданных машин). При этом более дорогой аналог Chevrolet Niva находится на 19-й позиции (20 617 проданных автомобилей). Если сложить продажи обеих моделей, "Нива" с легкостью обгонит самый популярный в России кроссовер Hyundai Creta. Так что в Тольятти имеют полное право не торопиться. Однако работы по созданию новой модели идут полным ходом.

Прозрачный намек

В начале 2017-го в Тольятти впервые официально проговорились о том, что планируют завершать проект ВАЗ-2121 и находятся в стадии разработки Lada 4x4 NG (New Generation — "новое поколение"). Тогда речь шла о выборе платформы — между отечественной и иностранной. Под последней имелась в виду платформа альянса Renault — Nissan с кодовым обозначением B0, на которой базируются Renault Logan, Duster и Kaptur, а также Nissan X-Trail и Almera. Ее еще называют Global Access.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Концепт Lada 4x4 Vision © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Концепт Lada 4x4 Vision

В конце августа 2018-го на Московском автосалоне АвтоВАЗ впервые показал концепт Lada 4x4 Vision, своими пропорциями уж слишком напоминающий Renault Duster. Команда дизайнеров на славу поработала над внешним обликом автомобиля: даже задние вертикальные фонари, по задумке авторов, должны были отсылать нас к самым первым "Нивам" 1977 года. Однако сходства с "Дастером" все же больше, чем с классическим русским кроссовером.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Концепт Lada 4x4 Vision © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Концепт Lada 4x4 Vision

Сейчас ни у кого не осталось сомнений, что новая "Нива" все-таки будет построена на базе платформы Renault Duster второго поколения, которая, кстати, предполагает поперечное размещение мотора вместо продольного у нынешней "Нивы". Если заглянуть внутрь концепта, можно также увидеть единственный рычаг трансмиссии без понижающего ряда и электронный селектор выбора режимов движения. Все это говорит о том, что будущая модель получит электронно-управляемую муфту подключения задних колес, как нынешний французский кроссовер (изначально он, конечно, румынский — Dacia Duster). Неужели Lada 4x4 станет заурядным паркетником?

Если верить слухам, в АвтоВАЗе не хотят просто копировать европейскую модель: инженеры все еще рассматривают возможность выпуска машины с постоянным полным приводом либо повышение ее проходимости до уровня нынешнего ВАЗ-2121 за счет каких-то других хитростей.

© ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер концепта Lada 4x4 Vision © ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер концепта Lada 4x4 Vision

О том, что "Нива" сохранит 1,7-литровый двигатель, которым сейчас комплектуется, и речи быть не может. Во-первых, он продольный, во-вторых, технически устаревший, в-третьих, у Renault — Nissan и АвтоВАЗа есть более современные двигатели, подходящие на эту роль: HR16 от "Ниссан" и 21099 от Lada. Оба они 1,6-литровые, хотя не исключено, что Lada 4x4 могут оснастить и более мощным, двухлитровым, агрегатом.

© ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер концепта Lada 4x4 Vision © ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер концепта Lada 4x4 Vision

Вопрос о трансмиссиях пока также слишком размыт. Совершенно точно кроссоверу достанется механическая коробка передач, скорее всего, шестиступенчатая. Но с двухпедальными версиями все сложнее: у альянса есть и автоматы для более мощных двигателей, и вариаторы для агрегатов начального уровня. Что выберут в итоге, пока неясно. На моделях Renault и Nissan встречаются сразу оба варианта.

Взгляд изнутри

Если заглянуть внутрь, помимо рычага коробки передач, увидим графическую приборную панель. Ее появление вполне вероятно, ведь сейчас рисованными щитками оснащаются многие модели, а через два-три года они станут еще более распространенными и, соответственно, дешевыми. Навигацией, круиз-контролем с ограничителем скорости и аудиосистемой уже не удивишь, они доступны для многих моделей Lada, а вот окошечко проекционного устройства за козырьком приборов, отображающего на лобовом стекле различные данные, двухзонный климат-контроль, практически полное отсутствие физических клавиш на центральной панели, руль со скошенным снизу и сверху ободом, спортивные сиденья с тонкими спинками и водоотталкивающей обивкой, панорамная крыша необычной формы — это уже интереснее.

© ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер концепта Lada 4x4 Vision © ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер концепта Lada 4x4 Vision

Конечно, ко всему этому можно добавить "возможно" — дизайнерские версии моделей сильно отличаются от серийных. Но АвтоВАЗ, безусловно, будет изучать востребованность того или иного оборудования среди фокус-групп и просчитывать затраты на каждую опцию, одновременно пытаясь максимально локализовать производство в России. И тут, как говорится, все зависит от нашей настойчивости и от их с альянсом Renault — Nissan щедрости.