Самый знаменитый советский и российский микроавтобус — УАЗ-452 — производится без каких-либо существенных изменений вот уже 60 лет подряд. Его конструкция архаична, качество сборки оставляет желать лучшего, опций комфорта — кот наплакал, однако до сих пор эта модель в строю и находит своих покупателей. Зачем нужен такой автомобиль в современном мире — ответ на этот вопрос искал корреспондент РИА Новости за рулем юбилейной версии модели.
Тест-драйв «буханки» легко помещается в один абзац. Машина небрежно окрашена в два цвета — белый и салатовый, на левом боку закреплена эмблема с надписью «Юбилей УАЗ 1958», стилизованная под старый логотип Ульяновского автозавода, под стать кузову — белоснежные штампованные диски, обутые в шины «Кама-231» размерностью 225/75 R16. В специальной версии появились сдвижные боковые форточки, которые открываются не с первого раза, единый ключ от всех дверей и замка зажигания (да, это очень удобно), а также сиденья с водоотталкивающим покрытием: их действительно легко чистить от грязи. Подогрев передних сидений входит в стандартное оснащение. Кажется, я ничего не забыл. На этом все.
Ничем другим этот УАЗ-452 от прочих модификаций «буханок» не отличается. Ну а без всех перечисленных «инноваций» этот серийный автомобиль до сих пор считается одним из самых проходимых в мире. Раз из новых опций осматривать и описывать больше нечего, то почему бы просто не отправиться на рыбалку?
Сказано — сделано. Ради вместимости я решил демонтировать задние кресла.
Понадобился лишь ключ с накидной головкой — и через десять минут в кузове были палатки, удочки, еда, вода, лодка, двое друзей и даже внушительных размеров лодочный мотор.
Места, кстати, осталось с большим запасом, что неудивительно: эту машину изначально проектировали так, чтобы в кузов без проблем вмещались четыре раненых солдата на носилках. Немного посовещавшись, определились с маршрутом: направление — матушка-Волга в Тверской области, настроение — боевое, в голове — живописные берега главной русской реки и предвкушение интересного путешествия. В путь.
В мире было много автомобилей, производившихся десятки лет, а у создавших их инженеров оставалась уйма времени на разработку других моделей, которые то и дело зачем-то обновлялись. Но в XXI веке многие из «могикан» сдались: сменил поколение знаменитый Mercedes-Benz Gelandewagen, «умер» внедорожник Land Rover Defender. А нашей «буханке» хоть бы что.
Как и советская «Нива», УАЗ-452 понемногу обрастает современными технологиями, в их числе — ABS, гидроусилитель, мосты Spicer, трехточечные инерционные ремни безопасности, электронная блокировка заднего дифференциала Eaton, подогрев сидений. Даже на едином приборном щитке, который пару лет назад переместили в центр передней панели, есть бортовой компьютер. Тогда же установили подголовники на сиденья и организовали продольную регулировку водительского кресла.
Но по удобству УАЗ-452 мало отличается от машины советского периода.
Никакие регулировки не помогают: водителю ростом 184 сантиметра тесно, педаль газа расположена значительно ниже, чем педаль тормоза, что само по себе дико неудобно, а при резком замедлении коленка ударяется об огромный руль. Лопухи наружных зеркал заднего вида во время движения трясутся так, что невозможно различить приближающиеся машины, левый локоть пристроить решительно некуда, зато правый можно положить на ворсистую обивку кожуха мотора. Он тут, как в Lamborghini, — прямо в салоне рядом с водителем.
У УАЗ-452 по-прежнему два бензобака общей емкостью 77 литров. Бачок стеклоомывателя вместительный — 5,2 литра — и тоже находится в салоне, аккурат под перчаточным ящиком. В него смело можно лить воду даже зимой, предварительно сняв с креплений, словно бутыль с кулера. Если что и замерзнет, так это форсунки снаружи, сам бачок отогреется при помощи салонной печки. Лед расплавится быстро. Сколько ни старайся утапливать или вытягивать архаичный рычажок регулятора температуры воздуха из пола, он функционирует только в двух положениях: «холодно» (печка выключена) и «жара» (печка работает на полную).
Рядный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра заточен под нормы «Евро-5», однако ни капельки от этого не страдает. Он уверенно разгоняет двухтонный автомобиль, показывая на спидометре значения, превышающие его максимальную паспортную скорость в 127 км/ч. Мотор, кстати, очень выносливый и работает на высоте до 4 650 метров, поэтому, по словам производителей, «буханку» полюбили даже в Италии и возят на ней туристов к вулканам Везувий и Этна.
А какая тут трансмиссия! Пятиступенчатая, с длинными передачами. Только включать их зачастую приходится с двукратным выжимом сцепления. Переход же с верхней ступени на нижнюю с первого раза не получается в 90% случаев: рычаг надо покачать из стороны в сторону и только потом пытаться направить в нужный паз.
Но больше всего коробка подводит на бездорожье: едешь по месиву, вдруг рычаг раздатки выбивает в нейтраль — и «буханка» с протяжным стоном высоких оборотов двигателя останавливается. Где-то посередине в самом опасном месте. Безопасность? Хватит о грустном. Юбилей как-никак.
Забегая вперед, сразу скажу, что мы застряли. Сели на мосты так, что пришлось ночевать в лесу вместе со всеми лодками, моторами и палатками под проливным дождем. После была многокилометровая пробежка за помощью, приехал подготовленный для трофи-рейдов УАЗ и вытащил нас. Впрочем, это было потом. А сейчас наш УАЗ-452 несется по проселочным и лесным дорогам к берегам Волги.
Вот где «буханочка» раскрывается полностью: нипочем кочки, прет напролом по любому покрытию. «Сюда бы еще шины позлее», — говорим мы друг другу перед очередной размытой дождем лужей. Но «зубастые» покрышки не нужны, достаточно полного привода, понижайки да включенной для подстраховки блокировки заднего моста.
Долгая лесная дорога должна была вывести нас к Волге, но мы оказались на просеке с линией электропередач, где стояла почти такая же «буханка» обслуживающей электросети компании, только чуть старше и не такая пестрая.
— Мы к Волге проедем?
— Туда? Нет, туда только один егерь раз заехал на «буханке», застрял, шины спускал, но так и не смог выбраться. Кажется, там и остался вместе с машиной.
Бесперспективно. Другая дорога приводит к высохшему болоту: судя по навигатору, река должна быть совсем рядом. Прем напролом, стараемся не зацепить низкие деревца и… упираемся в железную сетку высотой метра три. На сетке надпись «Охотхозяйство» и телефон. Еще несколько попыток достичь берегов Волги приводят то к турбазе, то к частным жилым домам. Дело к вечеру. Какие-то туристы подсказывают нам новое направление на урочище Корчева — бывший город в Тверской губернии, разрушенный и затопленный при строительстве плотины Иваньковского водохранилища в 1937 году. Там, мол, места красивые и дорога как раз для УАЗа.
До урочища предстояло преодолеть пять километров настоящего ада. «Буханка» хоть и прет как танк, но все же мосты ее висят на расстоянии 205 миллиметров от земли и то и дело в глубокой колее нагребают перед собой горы глины. Несколько раз мы застревали — казалось, вот теперь-то уже все. Однако «буханка» не сдавалась. Пару метров задним ходом, снова на газ — и микроавтобус продолжал движение. Хуже всего было в конце пути, когда бездорожье внезапно закончилось и за 100 метров до Волги дорога опять уперлась в железный забор какого-то там охотхозяйства.
Дальше был сторож, бутылка за право разбить палатку у реки, песни у костра и утренняя рыбалка с большой зубастой щукой на блесне.
УАЗ не подвел: подвели современные реалии, когда понимаешь, что на протяжении десятков и сотен километров даже в самых труднодоступных местах, даже там, куда, кроме «буханки» или специально подготовленного транспорта, ничто иное не доедет, окажется чья-то частная или арендованная территория.
При таком положении дел мне УАЗ-452 «Юбилейный» за 764 990 рублей, конечно, не нужен. Впрочем, это не значит, что «буханку» пора списывать со счетов. Это самый доступный внедорожный микроавтобус из всех, что сейчас есть на российском рынке. Да и не только в России: вспомним про итальянские вулканы. А ведь Ульяновский завод экспортирует машины во многие страны Азии, Африки и Южной Америки: туда, где нет электрозаправок, бензина «Евро-6» и прочих благ цивилизации.
Не знаю, для чего нужна юбилейная версия УАЗ-452. Вряд ли за нее будут переплачивать обслуживающие электросети компании, охотхозяйства или транспортные компании труднодоступных районов Якутии. Я без понятия, сколько удастся продать таких спецверсий, хотя помню, что юбилейных УАЗ-469 Hunter, окрашенных в точно такие же цвета, было выпущено ровно 469 штук. Но точно знаю, что эта машина востребована до сих пор.
По данным газеты «Авторевю», в 2017 году модификация УАЗ-452-3909 разошлась на рынке в количестве 10 921 экземпляр и заняла вторую строчку рейтинга легких коммерческих автомобилей после «Газели-Next», которая ей, в общем-то, и не конкурент. А на девятом и десятом местах — версии УАЗ-452-2206 и УАЗ-452-3741 с результатом 3 209 и 2 957 экземпляров. Если сложить все проданные в прошлом году «буханки», то по своей популярности они не уступят или будут очень близки к каким-нибудь Nissan Qashqai или Skoda Octavia.
Так что не удивляйтесь, если через пять или десять лет мы увидим еще одну юбилейную 452-ю.
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