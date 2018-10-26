Рядный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра заточен под нормы «Евро-5», однако ни капельки от этого не страдает. Он уверенно разгоняет двухтонный автомобиль, показывая на спидометре значения, превышающие его максимальную паспортную скорость в 127 км/ч. Мотор, кстати, очень выносливый и работает на высоте до 4 650 метров, поэтому, по словам производителей, «буханку» полюбили даже в Италии и возят на ней туристов к вулканам Везувий и Этна.

А какая тут трансмиссия! Пятиступенчатая, с длинными передачами. Только включать их зачастую приходится с двукратным выжимом сцепления. Переход же с верхней ступени на нижнюю с первого раза не получается в 90% случаев: рычаг надо покачать из стороны в сторону и только потом пытаться направить в нужный паз.