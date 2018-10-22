Названы самые продаваемые подержанные иномарки в России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Агентство "Автостат" назвало самые продаваемые за 2018 год подержанные иномарки в России.

Всего за девять месяцев этого года было продано почти 2,9 миллиона автомобилей зарубежных марок — на 4,6 процента больше, чем в прошлом году.

Лидерство удалось сохранить Ford Focus — всего было перепродано почти 100 тысяч автомобилей этой модели. На второй строчке расположилась Toyota Corolla — почти 77,5 тысячи машин. В тройку лидеров также вошел Hyundai Solaris. За девять месяцев на вторичном рынке было куплено более 70 тысяч автомобилей. Четвертую и пятую строчки заняли KIA Rio и Toyota Camry соответственно.

В десятку рейтинга также вошли Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Passat.