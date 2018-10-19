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Авто

Назван самый популярный подержанный автомобиль в России

(обновлено: 07:48 19.10.2018)
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© Fotolia / terexМужчина за рулем. Архивное фотоМужчина за рулем. Архивное фото
© Fotolia / terex

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самым популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora. Ее средняя цена на вторичном рынке — 238 тысяч рублей. Рейтинг, составленный аналитиками "Авито Авто", публикует журнал "За рулем".

Посетительница в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Названы самые продаваемые автомобили в России

Второе и третье место — за "четырнадцатой" и "десяткой", а на четвертом расположилась одна иномарка из двух — Ford Focus со средней стоимостью в 357 400 рублей. На пятом — ВАЗ-2107, автомобиль, ставший лидером по средней цене, которая составила всего 64 100 рублей. Далее следуют "двенадцатая" модель АвтоВАЗа, Lada Kalina и Lada Granta, а замыкает Топ-10 Hyundai Solaris, который в среднем по стране стоит 508 400 рублей.

Lada Priora — семейство российских автомобилей III группы малого класса, выпускавшихся ПАО "АвтоВАЗ" с 2007 по 2018 год.

"Приора" представляет собой глубокий рестайлинг своей предшественницы — ВАЗ-2110. В конструкцию внесено свыше 950 принципиальных изменений и использовано более двух тысяч новых деталей.

Аналитическое агенство "Автостат" ранее назвало самую продаваемую модель автомобиля в России.

Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Artem
Траты россиян на подержанные машины выросли, показало исследование

Лидирующую позицию занял седан Lada Vesta. По данным экспертов, за девять месяцев этого года продано 76 тысяч 189 таких машин. Второе место осталось за KIA Rio с показателем 75 тысяч 71 автомобиль. Третий результат показала LADA Granta — 70 тысяч 186 экземпляров.

Стало также известно, что Российский рынок автомобилей сегмента Luxury с пробегом за первые девять месяцев текущего года вырос на 17 процентов и составил 1210 единиц.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются Bentley (448 машин), второе место занял Mercedes-Maybach (356 автомобилей), третье — Maserati (170 экземпляров). Также россияне покупали подержанные Rolls-Royce (127 авто), Ferrari (52 авто), Lamborghini (34 авто) и Aston Martin (23 авто).

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Авто
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гоша с Ленинграда
Популярным подержанным автомобилем в России стала Lada Priora за 238 тысяч рублей, и на пятом — ВАЗ-2107, всего 64 100 рублей?
Да ладно... ))
Если судить все отметая, по ремонтопригодности, комплектующим, и цене, то однозначно ВАЗ-2107! ) ИМХО.
07:40
19.10.2018
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Полковник Васин
Стало также известно, что Российский рынок автомобилей сегмента Luxury с пробегом за первые девять месяцев текущего года вырос на 17 процентов и составил 1210 единиц. РИА Новости ria.ru/avto/20181019/1531017774.html
Таксисты, паршивцы, постарались!! Заботятся об удобстве пассажиров!!
07:46
19.10.2018
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