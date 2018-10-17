УАЗ запустил продажи обновленного пикапа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Швецова) начал продавать обновленную модель "Пикап" ее цена выросла по сравнению с предыдущей версией машины на 30-35 тысяч рублей в зависимости от комплектации, следует из сообщения компании.

"Ульяновский автозавод объявляет о старте продаж обновлённой модели УАЗ "Пикап". Цены начинаются от 784 тысяч рублей. Как и УАЗ "Патриот" 2019 модельного года, УАЗ "Пикап" оснащается двигателем ЗМЗ Про мощностью 150 лошадиных сил и модернизированной механической пятиступенчатой коробкой передач", — говорится в сообщении.

"Пикап" 2018 модельного года по цене стартует с отметки 749 тысяч рублей за комплектацию "Классик", стоимость самой дорогой версии "Максимум" — 1,1 миллиона рублей. В модельном ряду 2019 есть комплектация "Классик Fleet" за 764 тысячи рублей, но она комплектуется старым двигателем ЗМЗ мощностью 135 лошадиных сил.

"Пикап" после модернизации получил улучшенное рулевое управление, радиус его разворота сократился на метр, перенастроены передние и задние амортизаторы для лучшей плавности хода, улучшена шумоизоляция, в салоне появились поручни на передних и задних стойках кузова, отмечает компания.

"Обновлённый УАЗ "Пикап" уже можно приобрести у официальных дилеров. Покупателям доступны автомобили в исполнениях "Классик", "Оптимум", "Престиж" и "Максимум". Цены начинаются от 784 тысяч рублей. Самую дорогую версию можно приобрести всего за 1,130 миллиона рублей", — сообщает УАЗ.