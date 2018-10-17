УАЗ запустил продажи обновленного пикапа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Швецова) начал продавать обновленную модель "Пикап" ее цена выросла по сравнению с предыдущей версией машины на 30-35 тысяч рублей в зависимости от комплектации, следует из сообщения компании.
"Пикап" 2018 модельного года по цене стартует с отметки 749 тысяч рублей за комплектацию "Классик", стоимость самой дорогой версии "Максимум" — 1,1 миллиона рублей. В модельном ряду 2019 есть комплектация "Классик Fleet" за 764 тысячи рублей, но она комплектуется старым двигателем ЗМЗ мощностью 135 лошадиных сил.
"Обновлённый УАЗ "Пикап" уже можно приобрести у официальных дилеров. Покупателям доступны автомобили в исполнениях "Классик", "Оптимум", "Престиж" и "Максимум". Цены начинаются от 784 тысяч рублей. Самую дорогую версию можно приобрести всего за 1,130 миллиона рублей", — сообщает УАЗ.