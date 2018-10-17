Путин и ас-Сиси прокатились на новом автомобиле марки Aurus

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси познакомил своего коллегу с линейкой новых российских автомобилей "Аурус" (Aurus).
Завершив встречу, лидеры отправились на "Сочи Автодром". Путин и ас-Сиси доехали туда вместе в удлиненном лимузине на базе модели "Сенат", которую использует глава российского государства.
На автодроме глава Минпромторга Денис Мантуров представил президентам и другие модели семейства "Аурус" — короткобазный седан "Сенат", а также минивэн "Арсенал".
После осмотра Путин предложил ас-Сиси опробовать седан на ходу, и президенты совершили поездку по трассе.
Президент Египта присматривает машины из проекта "Кортеж", Путин прокатил его на своем лимузине pic.twitter.com/BwVrw1Y2eh— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 октября 2018 г.