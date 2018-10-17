Путин и ас-Сиси прокатились на новом автомобиле марки Aurus

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus кортежа президента РФ на трассе Сочи Автодрома. 17 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси в автомобиле Aurus кортежа президента РФ на трассе Сочи Автодрома. 17 октября 2018

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси познакомил своего коллегу с линейкой новых российских автомобилей "Аурус" (Aurus).

Завершив встречу, лидеры отправились на "Сочи Автодром". Путин и ас-Сиси доехали туда вместе в удлиненном лимузине на базе модели "Сенат", которую использует глава российского государства.

На автодроме глава Минпромторга Денис Мантуров представил президентам и другие модели семейства "Аурус" — короткобазный седан "Сенат", а также минивэн "Арсенал".

После осмотра Путин предложил ас-Сиси опробовать седан на ходу, и президенты совершили поездку по трассе.