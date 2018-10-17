Бизнесмены предложили сделать въезд в Москву платным

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бизнес-ассоциация для снижения транспортной загруженности Москвы предлагает столичным властям сделать платным въезд в город с градацией стоимости в зависимости от городской зоны: предполагается, что платить должен и москвич, и приезжий, соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости.

В целях вариативного подхода к решению этой проблемы предприниматели предлагают ввести прогрессивную шкалу оплаты за въезд на территорию Москвы с оплатой на каждом участке. Сроком действия оплаты предлагается установить 24 часа.

"Представляется целесообразным установить следующую ценовую политику: въезд в пределы Московской кольцевой автодороги – 50 рублей; въезд в пределы Третьего транспортного кольца – 100 рублей; въезд в пределы Садового кольца – 200 рублей; въезд в пределы Бульварного кольца – 300 рублей", — говорится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", направленное в мэрию Москвы.

Согласно этой идее, если житель центра Москвы поедет за город, по возвращении он должен будет заплатить за въезд в свою зону проживания.

Объясняют такую инициативу бизнесмены сильной транспортной загруженностью столицы. В качестве аргумента они приводят данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 год, когда Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог.

"Особую важность данный вопрос приобретает с учетом высокой доли транспортной составляющей в конечной цене товара. По мнению экспертов, транспортные издержки могут достигать до 40% от розничной цены товара в зависимости от его категории. А постоянные перекрытия дорог и замкнутые заторы каждодневно разрушают устоявшиеся производственные цепочки, приводя к нарушению договорных обязательств и, как следствие, созданию предпосылок для банкротства индивидуальных предпринимателей", — отмечается в обращении.

Ассоциация предлагает в дальнейшем запретить въезд грузового автотранспорта и сделать платным въезд для личного автотранспорта на территории всех российских городов с населением более 5 миллионов человек. При этом, указывают авторы идеи, подобные нововведения не должны касаться транспортных средств специального назначения, а также общественного транспорта, говорится в документе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами.