Страховщики назвали самый невыгодный для них автомобиль

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Страховая компания "Альфа Страхование" составила рейтинг автомобилей, по которым были произведены крупнейшие страховые выплаты по КАСКО с 2016 по 2018 годы.

Первое место, по данным компании, занял Mercedes-Benz SL-Klasse со страховой выплатой в размере 12,8 миллиона рублей, на второй строчке расположился Mercedes-Benz S 65 AMG с выплатой в размере 11,8 миллиона рублей (оба случая произошли в Воронежской области). Третье место занял угнанный в Москве Mercedes-Benz G-Klasse (10,8 миллиона рублей).

С четвертого по седьмое место заняли страховые случаи с Mercedes-Benz AMG G63 (10 миллионов рублей), Rolls-Royce Wraith (10 миллионов рублей), Porsche Cayenne Turbo (10 миллионов рублей) и Mercedes-Benz GLE-Klasse (9,3 миллиона рублей). Все эти случаи зафиксированы в Москве.

В десятку также вошли Mercedes-Benz Actros 3341 AK из Нижневартоввска (9,2 миллиона рублей), грузовик MAN TGS в Тюмени (9,2 миллиона рублей) и сгоревший в Москве Mercedes-Benz S-Klasse (9,1 миллиона рублей).

Как отметили в компании, из всех этих автомобилей отремонтирован лишь Rolls-Royce Wraith, а ремонт остальных был признан по тем или иными причинам экономически нецелесообразным.