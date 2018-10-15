В России отзывают около 900 автомобилей Mazda СX-5

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Официальный представитель Mazda на российском рынке ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 889 автомобилей Mazda СX-5 из-за возможных проблем с тормозной системой, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали автомобили, реализованные c января 2012 года по январь 2016 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы автомобилей с двигателем SKYACTIVE-D 2.2 под воздействием металлических частиц, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя. В результате этого снижается способность обеспечивать разряжение, и при многократном нажатии педали тормоза в течение короткого промежутка времени на низкой частоте вращения коленчатого вала двигателя существует вероятность временного снижения эффективности работы усилителя тормозного привода", — говорится в сообщении.

Одновременно с этим в результате ненадлежащей характеристики резистора подавления помех, обусловленных колебаниями напряжения в цепи управления топливными форсунками, сила электрического тока в этой цепи может превысить допустимое значение, отмечает ведомство.

"В этом состоянии возможно повреждение цепи управления топливными форсунками и короткое замыкание, что при наиболее неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к перегоранию предохранителя, прекращению впрыска топлива и, как следствие, к самопроизвольной остановке двигателя", — подытожили в Росстандарте.

На отзываемых авто заменят вакуумный насос и перепрограммируют блок РСМ во избежание повреждений его внутренних компонентов. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.