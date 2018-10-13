Названы самые быстро дешевеющие автомобили

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Самым быстро дешевеющим автомобилем на вторичном рынке за один год владения оказался люксовый Genesis G80, который теряет от первоначальной цены 54%, об этом свидетельствует анализ динамики цен сервиса объявлений "Юла Авто", данные которого приводит портал "Авто Mail.ru".

В числе наиболее теряющих в цене за один год также оказались Mercedes-Benz V-Класс, падающий в цене на 39%, Subaru Outback и Mercedes-Benz C-Класс, которые подешевеют на 38%, а также Land Rover Range Rover с падением в 37%.

Подобная тенденция наблюдается и при анализе рынка двух-трехлетних автомобилей. Наибольшее падение в цене здесь также демонстрирует Genesis G80 — 63%, Mercedes-Benz S-Класс, Mercedes-Benz V-Класс и Land Rover Range Rover, дешевеющие на 48%, и BMW 7 серии с падением в 47%.

При этом аналитики сервиса выяснили, что меньше всего после одного года владения от первоначальной стоимости теряют автомобили Nissan Almera (-12%), Hyundai ix35, Renault Megane и Mitsubishi Lancer с показателем в 13%, и Chevrolet Spark с падением в 14%.

При этом практически те же модели меньше всего подешевеют и за двух-трехлетний период. Так, Nissan Almera потеряет в цене 18%, Hyundai ix35, Chevrolet Spark и Honda Fit — 19%, а Mitsubishi Lancer — 20%.

Ранее эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом.

Лидером рынка традиционно стал внедорожник LADA 4x4 с результатом в 44 тысячи проданных единиц. Вторую строчку рейтинга занял Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 34 тысячи автомобилей. Третья позиция досталась автомобилю Toyota RAV4 с показателем 19 тысяч перепроданных машин.