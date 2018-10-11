"Автонет": автомобиль скоро сможет передавать данные о здоровье владельца

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Автомобили скоро смогут передавать информацию о здоровье владельца и качестве дорог, соответствующий проект по сбору данных запускает НТИ "Автонет", рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы "Автонет" Александр Гурко.

"Проект "Автодата" НТИ "Автонет" предполагает выделение 3 миллиардов рублей на сбор и агрегацию автомобильных и транспортных данных уже существующих цифровых систем. Это данные о физиологическом состоянии человека, эксплуатации автомобиля, внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее. На сегодняшний день данные собираются многими компаниями разрозненно, однако представляют большую ценность для формирования новых сервисов ", — сообщил он.

Эти данные, по его словам, также могут поставляться от страховых компаний, частных "облачных" хранилищ, а также собираться в режиме реального времени путем V2X-технологий, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой.

Общий объем данных, которые производит автомобиль, составляет более 4 терабайт в сутки. Информация будет обрабатываться как в динамическом режиме (в режиме реального времени непосредственно на борту), так и в статическом; во втором случае будут обрабатываться данные, критические для безопасности дорожного движения, например, о состоянии дорожного полотна или погодных условиях. Для предоставления этих данных может быть разработан различный правовой режим — на безвозмездной или льготной основе, отметил Гурко.

Система будет иметь "облачную" базу данных с использованием распределенного реестра. Создание такой платформы уже поддержали Агентство стратегических инициатив (АСИ), Минпромторг, Минобрнауки и Российская венчурная компания (РВК). В настоящее время проект согласуется с другими министерствами на правительственном уровне.

Как рассказал РИА Новости источник, близкий к НП "ГЛОНАСС", проект по разработке такой системы планируют запустить в первой половине 2019 года.