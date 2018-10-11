В Германии оценили автомобили марки Aurus

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Создав бренд представительских автомобилей, Россия хочет войти в элитарный круг премиум-класса и составить конкуренцию британским брендам Rolls-Royce и Bentley, а также немецкому Maybach-Daimler об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Как считает авто статьи, успех бренда должны обеспечить немецкие инженеры, "деньги нефтяных арабских шейхов" и имидж президента России Владимира Путина, который лично пользуется этим автомобилем.

Aurus, указывает издание, является первым российским представительским автомобилем, созданным после середины 80-х годов.

До этого, напоминает Die Welt, Владимир Путин использовал лимузины Mercedes-Benz модели S600 Guard Pullman. Однако в 2012 было принято решение сменить иностранные модели на автомобили российского производства.

При этом разработка отечественных представительских лимузинов, как отмечает автор статьи, обошлась России в относительно скромную для подобного амбициозного проекта сумму — 12,4 миллиарда рублей. И это с учетом того, что проект был расширен после решения выпускать автомобили не только для нужд государства, но и для коммерческих продаж.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).