Mazda отзывает почти 21 тысячу автомобилей в России

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Официальный представитель Mazda на российском рынке ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 20,891 тысячи автомобилей Mazda 6 из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали автомобили, реализованные c июня 2002 года по декабрь 2008 года.

"Причиной отзыва машин является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности, растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания", — говорится в сообщении.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По такой же причине производитель в марте прошлого года сообщил об отзыве 12,3 тысячи автомобилей. Тогда под отзыв попали Mazda 6 (GG/GY), реализованные с 14 марта 2005 года по 19 мая 2008 года.