АВТОВАЗ значительно изменит модельный ряд к 2021 году

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. АВТОВАЗ намерен перевести все свои автомобили на новую производственную платформу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит и российский производитель. Об этом на 11-й Международной выставке-форуме "Автопром. Автокомпоненты" рассказал вице-президент по закупкам ПАО "АВТОВАЗ" Венкатран Мамиллапалле, сообщает "Автостат".

По его словам, те модели, которые сейчас находятся в производстве, значительно изменятся к 2021 году.

"С внедрением новой промышленной платформы изменится LADA Vesta, изменится весь современный модельный ряд", — рассказал Мамиллапалле.

При этом он подчеркнул, что переход на новую платформу потребует привлечения к производству автокомпонентов новых поставщиков и повышения требований к качеству продукции.

"Очень важно помнить о том, что мы зависим от инжиниринга. Мы ожидаем, что наши поставщики будут компетентными. Это чрезвычайно важно для всего Альянса", — добавил Мамиллапалле, отметив, что компоненты российского производства будут использоваться всеми предприятиями альянса.

Кроме того, из-за требований, согласно которым в России должно производиться не менее 50 процентов компонентов для автомобилей, вице-президент отметил, что альянс начал поиск компаний для локализации на территории страны производства ряда комплектующих, таких как привод колес, распредвал, масляный насос, усилитель тормоза, тормозные диски и других.