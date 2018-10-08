Названы марки автомобилей, популярные среди виновников ДТП

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В России виновники аварий чаще всего ездят за рулем отечественных автомобилей эконом-класса, выяснили аналитики Института риска "АльфаСтрахование".

Специалисты проанализировали более 180 тысяч страховых случаев клиентов "АльфаСтрахование" по ОСАГО за последние несколько лет. Оказалось, что владельцы машин Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ были виновниками в общей сложности сорока процентов ДТП.

По данным аналитиков, женщины попадают в аварии, передвигаясь за рулем Lada, Toyota, Hyundai, KIA и Nissan. Мужчины-виновники ДТП предпочитают Lada, Toyota и ГАЗ.

В компании выводы исследователей назвали логичными.

"Автомобили российского производства не только самые популярные и распространенные в России, но их еще часто берут, чтобы набраться опыта, поэтому аварии с их участием — не редкость", — объяснил глава департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов.

Он также отметил, что виновниками аварий чаще всего становятся мужчины.