Названы самые недорогие кроссоверы на российском рынке

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Специалисты издания CarsWeek.ru проанализировали российский автомобильный рынок и назвали пятерку самых доступных кроссоверов, куда вошли сразу четыре модели производителей из Китая.

Первое место занял компактный Lifan X50. Впервые на российском рынке эта модель появилась в 2015 году. На данный момент стоимость автомобиля начинается от 600 тысяч рублей. За такие деньги покупатель получает кроссовер с 1,5-литровым двигателем мощностью до 103 лошадиных сил, высоким дорожным просветом в 185 миллиметров и вместительным багажным отсеком 280/1480 литров.

На втором месте расположился Chery Tiggo 2. Стоимость кроссовера начинается от 673 тысяч рублей. Автомобиль по характеристикам не сильно отличается от Lifan X50. На нем установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил, и он имеет похожий по объему багажный отсек 420/1290 литров. В базовой комплектации предлагается с механической коробкой передач, однако в максимальной, за 890 тысяч рублей, устанавливается "автомат".

Третью строчку занял бюджетный Renault Duster. Модель пользуется большим спросом за неприхотливость, надежность, простоту в обслуживании и эксплуатации, а также за стоимость от 700 тысяч рублей. В базовой комплектации предлагается модель с атмосферным 1,6-литровым двигателем на 114 лошадиных сил, работающий с механической трансмиссией и только передним приводом. Дорожный просвет — 205 миллиметров, а багажный отсек 475/1636 литров.

На четвертом месте расположился Lifan X60 со стоимостью от 740 000 рублей. Модель выделяется индивидуальным современным дизайном, на российском рынке кроссовер появился только в 2017 году. На нем устанавливается 1,8-литровый двигатель мощностью 128 лошадиных сил. На автомобиле может быть установлена как "механика", так и вариаторная коробка передач. Обладает наибольшим из моделей рейтинга багажным отсеком 405/1794 литров.

На последнее место специалисты издания поставили Lifan X70, стоимость которого начинается от 800 тысяч рублей. На кроссовере устанавливается двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Модель отличается высоким клиренсом 195 миллиметров, однако на ней не предусмотрен полный привод.