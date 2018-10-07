Эксперты выяснили, какие подержанные люксовые авто чаще покупают россияне

Логотип Бентли на машине этой марки в автосалоне в Москве

Логотип Бентли на машине этой марки в автосалоне в Москве

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский рынок автомобилей сегмента Luxury с пробегом за первые девять месяцев текущего года вырос на 17% и составил 1210 единиц. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Наибольшей популярностью у россиян пользуются Bentley (448 машин), второе место занял Mercedes-Maybach (356 автомобилей), третье — Maserati (170 экземпляров). Также россияне покупали подержанные Rolls-Royce (127 авто), Ferrari (52 авто), Lamborghini (34 авто) и Aston Martin (23 авто).

Почти все эти люксовые автомобили продали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской области, Чеченской республике, Ставропольском крае, Свердловской и Воронежской областях.

По словам экспертов, рынок подержанных люксовых автомобилей в России растет на фоне падения продаж новых таких машин, которое по итогам января — августа 2018 года составило минус 1,5%.